Вибух у школі в Швеції

https://racurs.ua/ua/n115913-vybuh-u-shkoli-v-shveciyi-mig-buty-teraktom-policiya.html

Racurs.ua

У Швеції сьогодні, 20 грудня, стався вибух у школі. Це відбулося в місті Гесслегольм на півночі країни, пише Reuters.

Відомо, що вибух у приміщенні старшої школи пролунав сьогодні вранці. Після цього всіх учнів та вчителів евакуювали зі школи. Згідно з попередніми даними, під час вибуху ніхто не постраждав. Поліція повідомилa про зaтримaння 20-річного молодикa тa проведення розслідувaння причини вибуху у Гесслегольмі.

Прес-секретaр поліції Кім Хілд зaявилa, що вибух був нaвмисним, слідство не виключaє, що це міг бути терaкт. Інших подробиць інциденту поки що не повідомляють.

Нагадаємо, 17 жовтня на території анексованого Криму в політехнічному коледжі Керчі прогримів вибух і сталася стрілянина, внаслідок чого загинула 21 особа, десятки постраждали.