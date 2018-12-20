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Ракурс
Юрий Луценко, фото: «Википедия»

Луценко рассказал, кто займется аудитом Генпрокуратуры за деньги Совета Европы

20 дек 2018, 14:32
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Специалисты компании PricewaterhouseCoopers совершат аудит деятельности Генеральной прокуратуры (ГПУ), первые результаты которого станут известны уже в феврале 2019 года.

Ожидается, что проверка продлится до апреля, она будет охватывать каждое подразделение Генпрокуратуры по очереди. Об этом во время сегодняшней пресс-конференции заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает «Укринформ».

По словам Луценко, средства на проведение этого аудита выделил Совет Европы. Он также выбрал компанию, которая будет осуществлять проверку Генпрокуратуры.

В какую сумму обойдутся Совету Европы услуги PricewaterhouseCoopers, генпрокурору не известно.

Луценко отмечает, что провести аудит нужно в связи с изменениями, которые принесла реформа прокуратуры.

«Мы будем принимать соответствующие решения по корректировке нашей системы в соответствии с рекомендациями», — обещает Луценко и добавляет, что период с февраля по апрель станет «время глобальных перемен» в возглавляемом им ведомстве.

Аудит деятельности ГПУ сотрудники PricewaterhouseCoopers будут осуществлять совместно с работниками этого ведомства. Ожидается, что они также будут проводить собеседования с работниками ГПУ и опросы получателей услуг ведомства.

Луценко не исключает, по результатам аудита могут быть внесены изменения в законодательство.

Напомним, в июне Украина прошла аудит Международной морской организации.


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