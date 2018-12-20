Луценко рассказал, кто займется аудитом Генпрокуратуры за деньги Совета Европы

Юрий Луценко, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n115914-lucenko-rasskazal-kto-zaymetsya-auditom-genprokuratury-za-dengi-soveta-evropy.html

Racurs.ua

Специалисты компании PricewaterhouseCoopers совершат аудит деятельности Генеральной прокуратуры (ГПУ), первые результаты которого станут известны уже в феврале 2019 года.

Ожидается, что проверка продлится до апреля, она будет охватывать каждое подразделение Генпрокуратуры по очереди. Об этом во время сегодняшней пресс-конференции заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает «Укринформ».

По словам Луценко, средства на проведение этого аудита выделил Совет Европы. Он также выбрал компанию, которая будет осуществлять проверку Генпрокуратуры.

В какую сумму обойдутся Совету Европы услуги PricewaterhouseCoopers, генпрокурору не известно.

Луценко отмечает, что провести аудит нужно в связи с изменениями, которые принесла реформа прокуратуры.

«Мы будем принимать соответствующие решения по корректировке нашей системы в соответствии с рекомендациями», — обещает Луценко и добавляет, что период с февраля по апрель станет «время глобальных перемен» в возглавляемом им ведомстве.

Аудит деятельности ГПУ сотрудники PricewaterhouseCoopers будут осуществлять совместно с работниками этого ведомства. Ожидается, что они также будут проводить собеседования с работниками ГПУ и опросы получателей услуг ведомства.

Луценко не исключает, по результатам аудита могут быть внесены изменения в законодательство.

Напомним, в июне Украина прошла аудит Международной морской организации.