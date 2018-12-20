Луценко розповів, хто займеться аудитом Генпрокуратури за гроші Ради Європи

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Юрій Луценко, фото: «Вікіпедія»
Луценко розповів, хто займеться аудитом Генпрокуратури за гроші Ради Європиhttps://racurs.ua/ua/n115914-lucenko-rozpoviv-hto-zaymetsya-audytom-genprokuratury-za-groshi-rady-ievropy.htmlRacurs.ua
Фахівці компанії PricewaterhouseCoopers здійснять аудит діяльності Генеральної прокуратури (ГПУ), перші результати якого стануть відомі вже в лютому 2019 року.
Очікується, що перевірка триватиме до квітня, вона охоплюватиме кожен підрозділ Генпрокуратури по черзі. Про це під час сьогоднішньої прес-конференції заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, повідомляє «Укрінформ».
За словами Луценка, кошти на проведення цього аудиту виділила Рада Європи. Вона ж обрала компанію, яка здійснюватиме перевірку Генпрокуратури.
В яку суму обійдуться Раді Європи послуги PricewaterhouseCoopers, генпрокуророві не відомо.
Луценко зазначає, що провести аудит потрібно у зв’язку зі змінами, які принесла реформа прокуратури.
«Ми прийматимемо відповідні рішення щодо коригування нашої системи відповідно до рекомендацій», — обіцяє Луценко й додає, зо період з лютого по квітень стане «часом глобальних змін» в очолюваному ним відомстві.
Аудит діяльності ГПУ співробітники PricewaterhouseCoopers здійснюватимуть спільно з працівниками цього відомства. Очікуються, що вони також проводитимуть співбесіди з працівниками ГПУ та опитування отримувачів послуг відомства.
Луценко не виключає, за результатами аудиту можуть бути внесені зміни до законодавства.
Нагадаємо, в червні Україна пройшла аудит Міжнародної морської організації.