Завтра в Украине заработает электронный кабинет автовладельца

Новый сервис будет предоставлять не менее пяти видов услуг, фото: Picryl

https://racurs.ua/n115933-zavtra-v-ukraine-zarabotaet-elektronnyy-kabinet-avtovladelca.html

Racurs.ua

В Украине с 21 декабря заработает электронный кабинет автовладельца.

Благодаря новой электронной услуге владельцы автомобилей получат, в частности, возможность осуществлять первичную регистрацию автомобиля. Об этом во время пресс-конференции рассказал председатель Государственного агентства по вопросам электронного правительства Украины Алексей Рыженко, сообщает УНИАН.

Ожидается, что новый сервис будет предоставлять не менее пяти видов услуг. В частности, можно будет узнать информацию о прошлом автомобиля — кому он принадлежал и попадал ли в ДТП.

Добавим, во время недавнего заседания правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил о планах расширить спектр электронных услуг, предоставляемых гражданам Украины. Так, ожидается, что в 2019 году их количество увеличится на 50.

Напомним, одной из мер усиления контроля за пассажирскими перевозками, озвученных министром инфраструктуры Владимиром Омеляном после ряда трагических ДТП в июле этого года, стало создание электронного кабинета перевозчика.

Соответствующий сервис заработал в конце августа этого года на сайте e-services.dsbt.gov.ua, а также на соответствующем разделе на портале Кабмина.

В рамках этого электронного сервиса доступно пять услуг. В частности, перевозчики могут работать с лицензиями, а также оперативно сообщать об изменении своих данных.