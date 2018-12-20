Від завтра в Україні запрацює електронний кабінет автовласника

Новий сервіс надаватиме щонайменше п’ять видів послуг, фото: Picryl

https://racurs.ua/ua/n115933-vid-zavtra-v-ukrayini-zapracuie-elektronnyy-kabinet-avtovlasnyka.html

Racurs.ua

В Україні з 21 грудня запрацює електронний кабінет автовласника.

Завдяки новій електронній послузі власники автомобілів отримають, зокрема, можливість здійснювати первинну реєстрацію автомобіля. Про це під час прес-конференції розповів голова Державного агентства з питань електронного уряду України Олексій Риженко, повідомляє УНІАН.

Очікується, що новий сервіс надаватиме щонайменше п’ять видів послуг. Зокрема, можна буде дізнатися інформацію про минуле автомобіля — кому він належав та чи потрапляв у ДТП.

Додамо, під час нещодавнього засідання уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про плани розширити спектр електронних послуг, які надаються громадянам України. Так, очікується, що в 2019 році їхня кількість зросте на 50.

Нагадаємо, одним із заходів посилення контролю за пасажирськими перевезеннями, озвучених міністром інфраструктури Володимиром Омеляном після низки трагічних ДТП в липні цього року, стало створення електронного кабінету перевізника.

Відповідний сервіс запрацював наприкінці серпня цього року на сайті e-services.dsbt.gov.ua, а також на відповідному розділі на порталі Кабміну.

У межах цього електронного сервісу доступно п’ять послуг. Зокрема, перевізники можуть працювати з ліцензіями, а також оперативно повідомляти про зміну своїх даних.