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Ракурс
Фото: Twitter

Пресс-конференция Путина: реакция соцсетей (ФОТО)

20 дек 2018, 17:30
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Сегодня в Москве состоялась пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, во время которой он упомянул о ситуации в Украине, президентских выборах, «русофобах» у власти, военнопленных, а также о санкциях, ядерной войне, отношениях с Сирией, Китаем, Арменией и США. В свою очередь пользователи социальных сетей с юмором отреагировали на комментарии Путина.

Напомним, российский президент в четверг заявил, что РФ предоставляет «помощь» Донбассу для того, чтобы «их там окончательно не съели». Также Путин говорил о рейтингах кандидатов в президенты Украины, в частности он хорошо знаком с первой пятеркой президентского рейтинга, знает сколько процентов украинцев, согласно соцопросам, поддерживают того или иного кандидата.

«Пусть потом не пищат», — заявил Путин на вопрос о том, что будет, если ракеты средней дальности появятся в Европе.

Источник: Ракурс


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