Пресс-конференция Путина: реакция соцсетей (ФОТО)

Фото: Twitter

https://racurs.ua/n115934-press-konferenciya-putina-reakciya-socsetey-foto.html

Racurs.ua

Сегодня в Москве состоялась пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, во время которой он упомянул о ситуации в Украине, президентских выборах, «русофобах» у власти, военнопленных, а также о санкциях, ядерной войне, отношениях с Сирией, Китаем, Арменией и США. В свою очередь пользователи социальных сетей с юмором отреагировали на комментарии Путина.

Напомним, российский президент в четверг заявил, что РФ предоставляет «помощь» Донбассу для того, чтобы «их там окончательно не съели». Также Путин говорил о рейтингах кандидатов в президенты Украины, в частности он хорошо знаком с первой пятеркой президентского рейтинга, знает сколько процентов украинцев, согласно соцопросам, поддерживают того или иного кандидата.

«Пусть потом не пищат», — заявил Путин на вопрос о том, что будет, если ракеты средней дальности появятся в Европе.