Прес-конференція Путіна: реакція соцмереж (ФОТО)

Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n115934-pres-konferenciya-putina-reakciya-socmerej-foto.html

Racurs.ua

Сьогодні у Москві відбулася прес-конференція президента РФ Володимира Путіна, під час якої він згадав про ситуацію в Україні, президентські вибори, «русофобів» при владі, військовополонених, а також про санкції, ядерну війну, стосунки з Сирією, Китаєм, Вірменією та США. У свою чергу користувачі соціальних мереж з гумором відреагували на коментарі Путіна.

Нагадаємо, російський президент у четвер заявив, що РФ надає «допомогу» Донбасу для того, щоб «їх там остаточно не з’їли». Також Путін говорив про рейтинги кандидатів у президенти України, зокрема він добре ознайомлений з першою п’ятіркою президентського рейтингу, знає скільки відсотків українців, згідно з соцопитуваннями, підтримують того чи іншого кандидата.

«Нехай потім не пищать», — заявив Путін на запитання про те, що буде, якщо ракети середньої дальності з’являться в Європі.