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Ракурс
Фото: Twitter

Прес-конференція Путіна: реакція соцмереж (ФОТО)

20 гру 2018, 17:30
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Сьогодні у Москві відбулася прес-конференція президента РФ Володимира Путіна, під час якої він згадав про ситуацію в Україні, президентські вибори, «русофобів» при владі, військовополонених, а також про санкції, ядерну війну, стосунки з Сирією, Китаєм, Вірменією та США. У свою чергу користувачі соціальних мереж з гумором відреагували на коментарі Путіна.

Нагадаємо, російський президент у четвер заявив, що РФ надає «допомогу» Донбасу для того, щоб «їх там остаточно не з’їли». Також Путін говорив про рейтинги кандидатів у президенти України, зокрема він добре ознайомлений з першою п’ятіркою президентського рейтингу, знає скільки відсотків українців, згідно з соцопитуваннями, підтримують того чи іншого кандидата.

«Нехай потім не пищать», — заявив Путін на запитання про те, що буде, якщо ракети середньої дальності з’являться в Європі.

Джерело: Ракурс


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