Протесты во Франции: число погибших возросло, «желтые жилеты» объявили мобилизацию (ВИДЕО)

Протесты «желтых жилетов» во Франции. Фото: flickr.com

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Во Франции уже 10 человек погибли во время митингов «желтых жилетов». В пятницу, 21 декабря, вблизи города Перпиньян грузовик сбил митингующего.

По информации издания Le Monde, протестующие заблокировали проезжую часть. Водитель грузовика совершил наезд на 36-летнего мужчину, который погиб. Шофер остался на месте ДТП и ждал прибытия полиции. Почти все участники митинга скрылись с места инцидента.

Тем временем «желтые жилеты» снова начали мобилизоваться в Париже. Как пишет Le Parisien, сегодня во французской столице состоится очередная демонстрация. Полиция усиленно охраняет центральные объекты города.

Как известно, протесты во Франции начали водители, которые 17 ноября вышли на улицы протестовать против повышения налога на горючее.

Напомним, французский профсоюз правоохранителей UNSA-Police заявила о том, что призывает полицейских не выходить на службу, а вместо того принимать участие в забастовках. Примером для полицейских стали «желтые жилеты», которые требовали улучшить социальные стандарты, повысить уровень заработных плат, снизить акцизы на бензин, реформировать налоговую систему и прочее.