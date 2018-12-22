Протести у Франції: кількість загиблих зросла, «жовті жилети» оголосили мобілізацію (ВІДЕО)

Протести «жовтих жилетів» у Франції. Фото: flickr.com

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У Франції вже 10 осіб загинули під час мітингів «жовтих жилетів». У п’ятницю, 21 грудня, поблизу міста Перпин’ян вантажівка збила мітингувальника.

За інформацією видання Le Monde, протестувальники заблокували проїзджу частину. Водій вантажівки здійснив наїзд на 36-річного чоловіка, який загинув. Шофер залишився на місці ДТП та чекав на прибуття поліції. Майже всі учасники мітингу втекли з місця інциденту.

Тим часом «жовті жилети» знову почали мобілізуватися у Парижі. Як пише Le Parisien, сьогодні у французькій столиці відбудеться чергова демонстрація. Поліція посилено охороняє центральні об'єкти міста.

Як відомо, протести у Франції почали водії, які 17 листопада вийшли на вулиці протестувати проти підвищення податку на пальне.

Нагадаємо, французька профспілка правоохоронців UNSA-Police заявила про те, що закликає поліцейських не виходити на службу, а замість того брати участь у страйках. Прикладом для поліцейських стали «жовті жилети», які вимагали поліпшити соціальні стандарти, підвищити рівень заробітних плат, знизити акцизи на бензин, реформувати податкову систему тощо.