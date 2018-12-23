Украинский «Щедрик» спели в резиденции британских королей (ВИДЕО)

"Щедрик" - одна из самых популярных рождественских мелодий в мире, фото — Википедия

https://racurs.ua/n116042-ukrainskiy-schedrik-speli-v-rezidencii-britanskih-koroley-video.html

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В домашней церкви британских монархов, часовне Святого Георгия, спели англоязычную версию песни «Щедрик».

Хор, который в этом году пел несколько раз в присутствии королевы Елизаветы и королевской семьи, выполнил в Виндзорском замке одну из самых любимых в мире колядок, сообщила 23 декабря в Твиттер Джудит Гоф, посол Великобритании в Украине.

Часовня Святого Георгия является частью дворцового комплекса в Виндзоре, неподалеку от Лондона. Виндзорский замок уже много веков является официальной резиденцией британских монархов.

«Щедрик» — одна из самых популярных обработок Николая Леонтовича, известная не только в Украине, но и во всем мире. Первая ее редакция была написана в 1901—1902 годах, а заключительная — в 1919 году. Впервые «Щедрик» исполнил хор Киевского университета в 1916 году.

В прошлом году ВВС США показали, как идет спецоперация «Контакты Санта-Клауса». Военно-воздушные силы США отслеживали движение Санта Клауса по планете. Эта традиция началась еще в 1955 году, когда в одной американской газете случайно было опубликовано номер телефона центра военных операций США под надписью «Контакты Санта-Клауса».