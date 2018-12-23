Український «Щедрик» заспівали в резиденції британських королів (ВІДЕО)

"Щедрик" — одна із найпопулярніших різдвяних мелодій у світі, фото — Вікіпедія

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У домашній церкві британських монархів, каплиці Святого Георгія, заспівали англомовну версію пісні «Щедрик».

Хор, який у цьому році співав кілька разів у присутності королеви Єлизавети та королівської родини, виконав у Віндзорському замку одну з найулюбленіших у світі колядок, повідомила 23 грудня у Твіттер Джудіт Гоф, посол Великої Британії в Україні.

Каплиця Святого Георгія є частиною палацового комплексу у Віндзорі, неподалік від Лондона. Віндзорський замок вже багато століть є офіційною резиденцією британських монархів.

«Щедрик» — одна з найпопулярніших обробок Миколи Леонтовича, знана не тільки в Україні, але й у всьому світі під назвою «Дзвінка колядка, Колядка дзвонів». Перша її редакція була написана до 1901−1902 років, а заключна — у 1919 році. Уперше «Щедрика» виконав хор Київського університету у 1916 році.

Нагадаємо, що торік ВПС США показали, як триває спецоперація «Контакти Санта-Клауса». Військово-повітряні сили США відстежували рух Санта Клауса планетою. Ця традиція походить ще із 1955 року, коли в одній американській газеті випадково було опублікувано номер телефону центру військових операцій США під написом «Контакти Санта-Клауса».