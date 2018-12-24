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Перестрелка в центре Вены произошла 21 декабря, фото: RTBF.be

Перестрелка в Вене: полиция задержала двух подозреваемых

24 дек 2018, 17:39
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Австрийская полиция задержала двух подозреваемых в причастности к перестрелке, устроенной вблизи ресторана Figlmüller в центре Вены 21 декабря, жертвами которой стали два человека.

Один из задержанных — 29-летний мужчина, который сопровождал обеих жертв инцидента. Второй задержанный — 23-летний черногорец, который был ранен во время перестрелки и с тех пор лечился в одном из венских госпиталей. Об этом сообщает агентство APA.

Первый из задержанных сначала находился в статусе свидетеля, однако из-за дачи ложных показаний был арестован. В полиции подозревают, что он связан с организованной преступностью.

Раненый 23-летний черногорец находился в международном розыске по запросу правоохранительных органов Сербии. В чем именно его подозревают, не известно. СМИ предполагают, что он может быть связан с криминальной группировкой, действующей на территории сербского региона Воеводина.

Сейчас австрийские правоохранители во взаимодействии с властями Сербии и Черногории устанавливают мотивы совершения нападения и разыскивают стрелка.

По информации СМИ, погибшие принадлежали к черногорскому мафиозному клану «Кавацки», который в последние годы враждует с кланом «Скалярски» из-за конфликта вокруг наркотиков. Один из кланов якобы несколько лет назад украл у второго около 200 кг кокаина.

Напомним, свидетели перестрелкив Вене утверждают, что слышали пять выстрелов.


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