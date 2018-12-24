Стрілянина у Відні: поліція затримала двох підозрюваних

Стрілянина у центрі Відня сталася 21 грудня, фото: RTBF.be

https://racurs.ua/ua/n116067-strilyanyna-u-vidni-policiya-zatrymala-dvoh-pidozruvanyh.html

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Австрійська поліція затримала двох підозрюваних у причетності до стрілянини, влаштованій поблизу ресторану Figlmüller у центрі Відня 21 грудня, жертвами якої стали дві особи.

Один із затриманих — 29-річний чоловік, який супроводжував обох жертв інциденту. Інший затриманий — 23-річний чорногорець, який був поранений під час стрілянини й з того часу лікувався в одному з віденських шпиталів. Про це повідомляє агентство APA.

Перший із затриманих спочатку перебував у статусі свідка, проте через надання неправдивих свідчень був заарештований. У поліції підозрюють, що він пов’язаний із організованою злочинністю.

Поранений 23-річний чорногорець перебував у міжнародному розшуку за запитом правоохоронців Сербії. У чому саме його підозрюють, не відомо. ЗМІ припускають, що він може бути пов’язаний із кримінальним угрупуванням, яке діє на території сербського регіону Воєводина.

Наразі австрійські правоохоронці у взаємодії з владою Сербії та Чорногорії встановлюють мотиви вчинення нападу та розшукують стрілка.

За інформацією ЗМІ, загиблі належали до чорногорського мафіозного клану «Кавацкі», який в останні роки ворогує з кланом «Скалярскі» через конфлікт довкола наркотиків. Один з кланів нібито кілька років тому вкрав в іншого близько 200 кг кокаїну.

Нагадаємо, свідки стрілянини у Відні стверджують, що чули п’ять пострілів.