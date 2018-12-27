В Министерстве по делам ветеранов есть всего два сотрудника из необходимых 325-ти

Министерству по делам ветеранов нужно 325 сотрудника, фото: Жмеринский городской совет

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Сейчас в Министерстве по делам ветеранов есть лишь два сотрудника — министр Ирина Фриз и председатель совета ветеранов Владимир Лагода.

К тому же, они не имеют статуса госслужащих. В частности, Лагода считается председателем совета консультативно-совещательного органа при министерстве. Об этом сообщают УНН со ссылкой на министра по делам ветеранов Ирину Фриз.

По словам Фриз, министерству нужно 325 сотрудников, ведомство подаст соответствующий запрос.

Чиновник также сообщила, что военное положение, вводимое на месяц в ряде областей Украины, не повлияло на процесс создания министерства и его территориальных управлений.

Министерство по делам ветеранов было создано в ноябре этого года. В сферу его деятельности входят вопросы лечения, социальной защиты, реабилитации украинских ветеранов, создания нормативной базы для их социальной защиты и развития общественного контроля в этой сфере.

Напомним, кандидатуру Фриз на должность министра по делам ветеранов Верховная Рада поддержала 22 ноября. За это решение проголосовали 270 народных избранников.

Постановление о создании этого министерства Рада приняла еще в феврале. Тогда же правительству было поручено заняться его созданием на базе Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО.

До избрания на должность министра Фриз была народным депутатом Верховной Рады VIII созыва из фракции «Блок Петра Порошенко». В списке политсилы на последних парламентских выборах она была под номером 30.