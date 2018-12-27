У Міністерстві у справах ветеранів є лише два співробітники з необхідних 325-ти

Міністерству у справах ветеранів потрібно 325 працівників, фото: Жмеринська міська рада

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Наразі в Міністерстві у справах ветеранів є лише два працівники — міністр Ірина Фріз та голова ради ветеранів Володимир Лагода.

До того ж, вони не мають статусу держслужбовців. Зокрема, Лагода вважається головою ради консультативно-дорадчого органу при міністерстві. Про це повідомляють УНН з посиланням на міністра у справах ветеранів Ірину Фріз.

За словами Фріз, міністерству потрібно 325 працівників, відомство подасть відповідний запит.

Чиновник також повідомила, що воєнний стан, запроваджуваний на місяць у низці областей України, не вплинув на процес створення міністерства та його територіальних управлінь.

Міністерство у справах ветеранів було створене в листопаді цього року. До сфери його діяльності входять питання лікування, соціального захисту, реабілітації українських ветеранів, створення нормативної бази щодо їх соціального захисту та розвитку громадського контролю у цій сфері.

Нагадаємо, кандидатуру Фріз на посаду міністра у справах ветеранів Верховна Рада підтримала 22 листопада. За це рішення проголосували 270 народних обранців.

Постанову щодо створення цього міністерства Рада ухвалила ще в лютому. Тоді ж уряду було доручено зайнятися його створенням на базі Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО.

До обрання на посаду міністра Фріз була народним депутатом Верховної Ради VIII скликання із фракції «Блок Петра Порошенка». У списку політсили на останніх парламентських виборах вона була під номером 30.