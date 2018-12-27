На Луценко подали заявление за разглашение сведений досудебного расследования в деле Гандзюк (ДОКУМЕНТ)

Юрий Луценко. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n116186-na-lucenko-podali-zayavlenie-za-razglashenie-svedeniy-dosudebnogo-rassledovaniya-v-dele-gandzuk.html

Racurs.ua

На Луценко в Государственное бюро расследований подали заявление за разглашение сведений досудебного расследования по делу активистки Гандзюк.

Заявление на генпрокурора в ГБР подал юрист Маси Найем. Он 27 декабря на собственной страничке в Facebook написал, что глава ГП совершил правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 387 (разглашение данных досудебного следствия или дознания) Уголовного кодекса Украины.

По словам юриста, разглашение сведений досудебного расследования может привести к негативным последствиям во время расследования.

«Например, публичное объявление о намерении сообщить определенным лицам о подозрении может дать четкий сигнал таким лицам о том, что им стоит осуществить определенные действия для избежания применения к ним соответствующих процессуальных действий», — говорится в сообщении.

Найем пояснил, что подал заявление в Государственное бюро расследований, в подследственность которого входит расследование преступлений, совершенных, в частности, генпрокурором, кроме тех, что подследственные Национальному антикоррупционному бюро Украины.

Напомним, 6 ноября во время отчета о расследовании убийства Гандзюк в Верховной Раде генпрокурор Юрий Луценко заявил о своем намерении уйти в отставку.

Однако президент Украины Петр Порошенко вернул генеральному прокурору Юрию Луценко заявление об отставке.