На Луценка подали заяву за розголошення відомостей досудового розслідування у справі Гандзюк (ДОКУМЕНТ)

Юрій Луценко. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n116186-na-lucenka-podaly-zayavu-za-rozgoloshennya-vidomostey-dosudovogo-rozsliduvannya-u-spravi-gandzuk.html

Racurs.ua

На Луценка до Державного бюро розслідувань подали заяву за розголошення відомостей досудового розслідування у справі активістки Гандзюк.

Заяву на генпрокурора до ДБР подав юрист Масі Найєм. Він 27 грудня на власній сторінці у Facebook написав, що очільник ГП вчинив правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 387 (розголошення даних досудового слідства або дізнання) Кримінального кодексу України.

За словами юриста, розголошення відомостей досудового розслідування може призвести до негативних наслідків під час розслідування.

«Наприклад, публічне оголошення про намір повідомити певним особам про підозру може дати чіткий сигнал таким особам про те, що їм варто здійснити певні дії для уникнення застосування до них відповідних процесуальних дій», — йдеться у повідомленні.

Найєм пояснив, що заяву подав у Державне бюро розслідувань, до підслідності якого входить розслідування злочинів, скоєних, зокрема, генпрокурором, окрім тих, що підслідні Національному антикорупційному бюро України.

Нагадаємо, 6 листопада під час звіту про розслідування вбивства Гандзюк у Верховній Раді генпрокурор Юрій Луценко заявив про свій намір піти у відставку.

Однак президент України Петро Порошенко повернув генеральному прокуророві Юрію Луценку заяву про відставку.