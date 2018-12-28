В Южной Корее произошла утечка данных о тысячах перебежчиков из КНДР

Хакеры получили доступ к информации о перебежчиках из КНДР

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Хакеры получили доступ к личным данным 997 перебежчиков из КНДР после того, как взломали один из компьютеров центра Hana в Южной Корее.

Как сообщает «Инферфакс» со ссылкой на южнокорейское министерство по делам объединения, специалисты 19 декабря проверили один персональный компьютер в центре Hana в провинции Северный Кенсан и пришли к выводу, что он был инфицирован вредоносным кодом.

В сломанном компьютере обнаружили файл с личной информацией перебежчиков из КНДР, доступ к которой получили хакеры.

Отмечается, что центры Hana занимаются расселением северокорейских перебежчиков в Южной Корее. Всего в стране работают 25 таких центров, они оказали помощь уже почти 30 тыс. гражданам КНДР.

В Южной Корее заявляют, что эта утечка информации стала самой масштабной.

Напомним, в декабре солдат из КНДР сумел перебежать на южнокорейскую сторону границы. Перебежчика задержали южнокорейские силовики, он находится в безопасности.