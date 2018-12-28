У Південній Кореї стався витік даних щодо тисячі перебіжчиків із КНДР

Хакери отримали доступ до інформації щодо перебіжчиків із КНДР

https://racurs.ua/ua/n116216-u-pivdenniy-koreyi-stavsya-vytik-danyh-schodo-tysyachi-perebijchykiv-iz-kndr.html

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Хакери отримали доступ до особистих даних 997 перебіжчиків з КНДР після того, як зламали один із комп’ютерів центру Hana в Південній Кореї.

Як повідомляє «Инферфакс» із посиланням на південнокорейське міністерство у справах об'єднання, фахівці 19 грудня перевірили один персональний комп’ютер у центрі Hana в провінції Північний Кенсан й дійшли висновку, що він був інфікований шкідливим кодом.

У зламаному комп’ютері виявили файл із особистою інформацією перебіжчиків із КНДР, доступ до якого отримали хакери.

Зазначається, що центри Hana займаються розселенням північнокорейських перебіжчиків у Південній Кореї. Загалом в країні працюють 25 таких центрів, вони надали допомогу вже майже 30 тис. громадянам КНДР.

У Південній Кореї заявляють, що цей витік інформації став наймасштабнішим.

Нагадаємо, у грудні солдат із КНДР зумів перебігти на південнокорейську сторону кордону. Перебіжчика затримали південнокорейські силовики, він перебуває в безпеці.