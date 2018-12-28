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Ракурс
Младенец умер от гриппа в Харьковской области. Фото: Detki.co.il

Младенец умер от гриппа в Харьковской области

28 дек 2018, 17:11
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Младенец умер от гриппа в Сахновщинском районе Харьковской области. Девочке на момент смерти исполнилось всего 11 дней.

В Харьковском областном лабораторном центре Министерства здоровья Украины подтвердили, что на текущей неделе был зафиксирован случай смерти от гриппа ребенка возрастом до года.

Отмечено, что девочка жила в неблагополучной семье. Когда она заболела, ни мать, ни ее родственники не обратились за помощью в медицинское учреждение.

Правоохранители открыли уголовное производство согласно ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал «Ракурс», на этой неделе в Украине от гриппа умерли четыре человека. Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в восьми областях, но эпидемии гриппа пока нет.

Источник: Ракурс


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