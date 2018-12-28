Немовля померло від грипу в Харківській області. Фото: Detki.co.il

https://racurs.ua/ua/n116243-nemovlya-pomerlo-vid-grypu-u-harkivskiy-oblasti.html

Racurs.ua

Немовля померло від грипу в Сахновщинському районі Харківської області. Дівчинці на момент смерті виповнилося всього 11 днів.

У Харківському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я України підтвердили, що цього тижня було зафіксовано випадок смерті від грипу дитини віком до року.

Зазначено, що дівчинка жила в неблагополучній сім’ї. Коли вона захворіла, ні мати, ні її родичі не звернулися по допомогу до медичного закладу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) і ст. 166 (злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв «Ракурс», цього тижня в Україні від грипу померли четверо осіб. Епідемічні пороги захворюваності на грип та ГРВІ перевищено у восьми областях, але епідемії грипу поки що немає.