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Ракурс
Немовля померло від грипу в Харківській області. Фото: Detki.co.il

Немовля померло від грипу в Харківській області

28 гру 2018, 17:11
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Немовля померло від грипу в Сахновщинському районі Харківської області. Дівчинці на момент смерті виповнилося всього 11 днів.

У Харківському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я України підтвердили, що цього тижня було зафіксовано випадок смерті від грипу дитини віком до року.

Зазначено, що дівчинка жила в неблагополучній сім’ї. Коли вона захворіла, ні мати, ні її родичі не звернулися по допомогу до медичного закладу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) і ст. 166 (злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв «Ракурс», цього тижня в Україні від грипу померли четверо осіб. Епідемічні пороги захворюваності на грип та ГРВІ перевищено у восьми областях, але епідемії грипу поки що немає.

Джерело: Ракурс


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