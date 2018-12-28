Чрезмерные выбросы «евробляхи» спровоцировали включение противопожарной системы в торговом центре Луцка

Датчик задымления отреагировал на чрезмерные выбросы выхлопных газов автомобилем

https://racurs.ua/n116246-chrezmernye-vybrosy-evroblyahi-sprovocirovali-vkluchenie-protivopojarnoy-sistemy-v-torgovom-centre.html

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Слишком неэкологичное транспортное средство с европейской регистрацией спровоцировало включение систем противопожарной защиты в одном из торгово-развлекательных центров (ТРЦ) Луцка.

Инцидент произошел сегодня в 14.50 на парковке ТРЦ «ПортСити», сообщает пресс-служба учреждения.

Отмечается, что включение пожарной сигнализации спровоцировали «чрезмерные выбросы выхлопных газов» автомобиля одного из посетителей заведения, который выезжал с парковки.

На чрезмерное загрязнение воздуха продуктами горения отреагировал датчик задымления. В ТРЦ остановились лифты, траволаторы, эскалаторы, сработали противопожарные двери в паркинге и противопожарные шторы в лифтовом холле паркинга.

Людей из заведения эвакуировали.

После установления обстоятельств инцидента работу ТРЦ решили возобновить.

Что касается водителя, то пресс-служба заведения отмечает, что он «покинул место происшествия».

В областном управлении ГСЧС журналистам местного издания «Перший» рассказали, что после срабатывания системы противопожарной сигнализации диспетчер позвонил в ТРЦ, чтобы выяснить ситуацию, однако там заверили, что «ничего не случилось, все спокойно». Поэтому спасатели на место псевдовозгорания не выезжали.

Напомним, в марте в торговом центре «Зимняя вишня» в российском городе Кемерово вспыхнул масштабный пожар, жертвами которого стали, по последним сведениям, 60 человек, в том числе более 40 детей.