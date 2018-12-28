Понаднормові викиди «євробляхи» спровокували увімкнення протипожежної системи в торговельному центрі Луцька

Датчик задимлення відреагував на надмірні викиди вихлопних газів автомобілем

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Надто неекологічний транспортний засіб з європейською реєстрацією спровокував ввімкнення систем протипожежного захисту в одному з торговельно-розважальних центрів (ТРЦ) Луцька.

Інцидент стався сьогодні о 14.50 на парковці ТРЦ «ПортСіті», повідомляє прес-служба закладу.

Зазначається, що увімкнення пожежної сигналізації спровокували «понаднормові викиди вихлопних газів» автомобіля одного з відвідувачів закладу, який виїжджав з паркінгу. На надмірне забруднення повітря продуктами горіння відреагував датчик задимлення. У ТРЦ зупинилися ліфти, траволатори, ескалатори, спрацювали протипожежні двері в паркінгу та протипожежні штори в ліфтовому холі паркінгу.

Людей із закладу евакуювали.

Після встановлення обставин інциденту роботу ТРЦ вирішили відновити.

Щодо водія, то прес-служба закладу зазначає, що він «покинув місце пригоди».

В обласному управлінні ДСНС журналістам місцевого видання «Перший» розповіли, що після спрацювання системи протипожежної сигналізації диспетчер зателефонував до ТРЦ, щоб з’ясувати ситуацію, проте там запевнили, що «нічого не трапилось, усе спокійно». Тож рятувальники на місце псевдозаймання не виїжджали.

Нагадаємо, у березні в торговельному центрі «Зимова вишня» в російському місті Кемерово спалахнула масштабна пожежа, жертвами якої стали, за останніми відомостями, 60 людей, зокрема понад 40 дітей.