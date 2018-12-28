Российская прокуратура попросила ГПУ помочь в уголовном деле против Авакова (ДОКУМЕНТ)

Арсен Аваков, фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

https://racurs.ua/n116253-rossiyskaya-prokuratura-poprosila-gpu-pomoch-v-ugolovnom-dele-protiv-avakova-dokument.html

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Генеральная прокуратура Российской Федерации направила Генпрокуратуре Украины запрос об оказании правовой помощи по уголовному делу против действующего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

В России против Авакова возбуждено уголовное дело в связи с его решением не допускать граждан России на избирательные участки, открытые на территории российских консульств на подконтрольной Украины территории во время президентских выборов в России в марте этого года. Об этом сообщает издание LB.ua со ссылкой на источник в прокуратуре.

Соответствующий запрос был отправлен еще в сентябре.

В нем россияне просили Украину сообщить, осуществлялось ли украинскими правоохранителями аналогичное расследование, предоставить необходимую российским следователям информацию об Авакове и возглавляемом им министерстве, а также разъяснить права подозреваемого, предусмотренные российским законодательством.

Это обращение подписано сотрудником Главного следственного управления Следственного комитета РФ подполковником юстиции Дмитрием Бокуновичем.

Отметим, что Бокунович был причастен к делу Надежды Савченко во время ее пребывания в российском плену. Он выдавал постановления об отказе в приостановлении всех следственных действий относительно Савченко и отказе в приостановлении ее уголовного преследования. В 2016 году он попал в список лиц, в отношении которых Украина ввела санкции.

Аваков на своей странице в социальной сети Фейсбук отметил, что рассматривает появление таких дел со стороны России как оценку своей деятельности на занимаемой должности.

В этом обращении Российская прокуратура, в частности, подтверждает готовность со своей стороны оказывать Украине аналогичную правовую помощь. В связи с этим Аваков отмечает, что готов дать соответствующие показания «в обмен на экстрадицию гражданина Януковича».

Напомним, 16 марта Аваков заявил, что граждан РФ не будут допускать к голосованию на территории российских дипучреждений в связи с открытием Россией избирательных участков на территории оккупированного Крыма.