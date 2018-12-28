Російська прокуратура попросила ГПУ допомогти в кримінальній справі проти Авакова (ДОКУМЕНТ)

Арсен Аваков, фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

https://racurs.ua/ua/n116253-rosiyska-prokuratura-poprosyla-gpu-dopomogty-v-kryminalniy-spravi-proty-avakova-dokument.html

Racurs.ua

Генеральна прокуратура Російської Федерації направила до Генпрокуратури України запит про надання правової допомоги в кримінальній справі проти чинного міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

У Росії проти Авакова відкрита кримінальна справа у зв’язку з його рішенням не допускати громадян Росії на виборчі дільниці, відкриті на території російських консульств на підконтрольній Україні території під час президентських виборів у Росії в березні цього року. Про це повідомляє видання LB.ua з посиланням на джерело в прокуратурі.

Відповідний запит був надісланий ще у вересні.

У ньому росіяни просили Україну повідомити, чи здійснювалося українськими правоохоронцями аналогічне розслідування, надати необхідну російським слідчим інформацію про Авакова та очолюване ним міністерство, а також роз’яснити права підозрюваного, передбачені російським законодавством.

Це звернення підписане співробітником Головного слідчого управління Слідчого комітету РФ підполковником юстиції Дмитром Бокуновичем.

Зазначимо, що Бокунович був причетний до справи Надії Савченко під час її перебування в російському полоні. Він видавав постанови про відмову в призупиненні всіх слідчих дій щодо Савченко та відмову в призупиненні її кримінального переслідування. У 2016 році він потрапив до переліку осіб, щодо яких Україна запровадила санкції.

Аваков на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук зазначив, що розглядає появу таких справ з боку Росії як оцінку своєї діяльності на займаній посаді.

У цьому зверненні Російська прокуратура, зокрема, підтверджує готовність зі свого боку надавати Україні аналогічну правову допомогу. У зв’язку з цим Аваков зазначає, що готовий дати відповідні показання «в обмін на екстрадицію громадянина Януковича».

Нагадаємо, 16 березня Аваков заявив, що громадян РФ не допускатимуть до голосування на території російських дипустанов у зв’язку із відкриттям Росією виборчих дільниць на території окупованого Криму.