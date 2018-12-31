Евреи массово бежали из России в Израиль в 2018 году

https://racurs.ua/n116330-evrei-massovo-bejali-iz-rossii-v-izrail-v-2018-godu.html

Racurs.ua

В 2018 году евреи массово бежали из России в Израиль. Об этом свидетельствуют статистические данные еврейского агентства Израиля.

Из России в Израиль в 2018 году переселились более чем 10 тыс. 500 евреев, это на 45% больше, чем в 2017 году. Из Украины в Израиль переехали на протяжении 2018 года 6 тыс. 500 евреев.

На государственном уровне отношения между Россией и Израилем значительно охладели после того, как сирийская система противовоздушной обороны сбила российский самолет разведчик. Москва объявила, что ответственность за это возлагает на Израиль.

Межгосударственные отношения между Украиной и Израилем в 2018 году окрепли. Страны договорились о подписании договора о зоне свободной торговли. Также на Генеральной Ассамблее ООН Израиль поддержал проукраинские резолюции, а Украина — произраильские. Кроме этого, Украина может вскоре признать Иерусалим столицей Израиля.

Из США и Канады в Израиль в 2018 году переехали 3 тыс. 550 евреев, из Франции — 2 тыс. 600 евреев.

Напомним, что граждане Украины из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) теперь могут находиться в России вдвое дольше.