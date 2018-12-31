Євреї масово втікали з Росії до Ізраїлю в 2018 році

https://racurs.ua/ua/n116330-ievreyi-masovo-vtikaly-z-rosiyi-do-izrayilu-v-2018-roci.html

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У 2018 році євреї масово втікали з Росії до Ізраїлю. Про це свідчать статистичні дані єврейського агентства Ізраїлю.

З Росії до Ізраїлю в 2018 році переселилися більш ніж 10 тис. 500 євреїв, це на 45% більше, ніж в 2017 році. З України до Ізраїлю переїхали протягом 2018 року 6 тис. 500 євреїв.

На державному рівні відносини між Росією та Ізраїлем значно охололи після того, як сирійська система протиповітряної оборони збила російський літак-розвідник. Москва оголосила, що відповідальність за це покладає на Ізраїль.

Міждержавні відносини між Україною та Ізраїлем в 2018 році зміцнішали. Країни домовилися про підписання договору про зону вільної торгівлі. Також на Генеральній Асамблеї ООН Ізраїль підтримав проукраїнські резолюції, а Україна — проізраїльські. Крім цього, Україна може незабаром визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

З США і Канади до Ізраїлю у 2018 році переїхали 3 тис. 550 євреїв, з Франції — 2 тис. 600 євреїв.

Нагадаємо, що громадяни України з окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) тепер можуть перебувати в Росії вдвічі довше.