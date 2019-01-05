Ужасы от российского МИД: безопасных мест в мире нет

МИД РФ пугает сограждан произволом американских правоохранителей, фото: Indicepr.com

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Министерство иностранных дел РФ пугает свои сограждан опасностями путешествий в другие страны мира.

Заместитель министра Сергей Рябков сегодня призвал россиян, которые планируют отправиться за границу, «взвешивать последствия поездок». По его словам, американские правоохранители устроили «охоту на российских граждан», причем не только на территории США, но и других стран, сообщает агентство ТАСС.

«Безопасных мест, по сути, нет, гарантий нет», — заявляет Рябков.

По его мнению, в ряде случаев задержания российских граждан за рубежом со стороны американских правоохранителей не было собрано достаточной доказательной базы. Тем не менее, задержанных передали США

«Поэтому необходимо проявлять осторожность», — убеждает чиновник.

Так он прокомментировал задержание в конце декабря 2018 года на острове Сейпан, входящем в состав ассоциированной территории США — Северных Марианских островов, гражданина России Дмитрия Макаренко, которого Соединенные Штаты обвиняют в попытке незаконного экспорта в Россию военного снаряжения.

Американские правоохранители считают, что Макаренко пытался вывезти из США в РФ приборы ночного видения военного класса, тепловизоры и капсули для воспламенения зарядов. Кроме того, его обвиняют в отмывании денег.

Напомним, в конце декабря в Москве задержали бывшего американского военнослужащего Пола Уилана. Как впоследствии оказалось, он является гражданином сразу четырех стран мира.