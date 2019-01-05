Жахи від російського МЗС: безпечних місць у світі немає

МЗС РФ лякає співгромадян свавіллям американських правоохоронців, фото: Indicepr.com

https://racurs.ua/ua/n116492-jahy-vid-rosiyskogo-mzs-bezpechnyh-misc-u-sviti-nemaie.html

Racurs.ua

Міністерство зовнішніх справ РФ лякає свої співгромадян небезпеками подорожей до інших країн світу.

Заступник міністра Сергій Рябков сьогодні закликав росіян, які планують вирушити за кордон, «зважувати наслідки поїздок». За його словами, американські правоохоронці влаштували «полювання на російських громадян», причому не лише на території США, а й інших країн, повідомляє агентство ТАСС.

Безпечних місць, по суті, немає, гарантій немає", — заявляє Рябков.

На його думку, в низці випадків затримання російських громадян за кордоном з боку американських правоохоронців не було зібрано достатньої доказової бази. Однак затриманих передали США.

Тому необхідно проявляти обережність", — переконує чиновник.

Так він прокоментував затримання наприкінці грудня 2018 року на острові Сейпан, котрий входить до асоційованої території США — Північних Маріанських островів, громадянина Росії Дмитра Макаренка, якого Сполучені Штати звинувачують у спробі незаконного експорту до Росії військового спорядження.

Американські правоохоронці вважають, що Макаренко намагався вивезти з США до РФ прилади нічного бачення військового класу, тепловізори та капсулі для займання зарядів. Крім того, його звинувачують у відмиванні грошей.

Нагадаємо, наприкінці грудня в Москві затримали колишнього американського військовослужбовця Пола Вілана. Як згодом виявилося, він є громадянином відразу чотирьох країн світу.