В Польше массово проверяют квест-комнаты после гибели подростков при пожаре

В Польше уже закрыли 13 квест-комнат, фото: «Польськое радио»

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Racurs.ua

Власти Польши провели массовые проверки квест-комнат — игровых помещений, из которых нужно выбраться за определенное время, решив головоломку.

4 января в одной из таких комнат, расположенной в городе Кошалине на северо-западе страны, погибли пятеро 15-летних подростков, сообщает агентство Reuters.

Все они были учениками одной из гимназий города.

Погибшие не смогли выбраться из комнаты, в которой возник пожар. Во время инцидента тяжелые ожоги также получил 26-летний сотрудник этого заведения.

Сообщается, что пожарные прибыли всего спустя пять минут после начала пожара, но им понадобилось еще десять минут, чтобы добраться до подростков внутри помещения. К сожалению, к тому времени было уже поздно спасать людей.

Главной причиной гибели подростков пожарные называют отсутствие способов эвакуации людей из квест-комнаты. В частности, отсутствовали любые возможности открыть двери помещения, где возник пожар.

По сообщениям польських СМИ, владельца заведения сегодня арестовали. Пострадавшего работника квест-комнаты правоохранители планируют допросить.

После трагедии в Кошалине была начата проверка всех таких заведений в стране. Дело в том, что открытие квест-комнат в Польше не требовало согласования с пожарной службой.

Всего было проверено 178 заведений. Из них правилам безопасности не соответствовали 129. 13 квест-комнат были немедленно закрыты.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, все квест-комнаты с нарушениями будут закрыты.

Моравецкий сообщил, что распорядился составить отчет о 1,1 тыс. подобных заведений по всей Польше.

Министр внутренних дел страны Йоахим Брудзинский призвал родителей сообщать о всех замеченных нарушениях правил безопасности в детских развлекательных учреждениях.

«Санкции должны быть суровыми», — отмечает чиновник.

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