У Польщі масово перевіріяють квест-кімнати після загибелі підлітків у пожежі

У Польщі вже закрили 13 квест-кімнат, фото: «Польське радіо»

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Влада Польщі провела масові перевірки квест-кімнат — ігрових приміщень, з яких потрібно вибратися за певний час, вирішивши головоломку.

4 січня в одній з таких кімнат, розташованій у місті Кошаліні на північному заході країни, загинули п’ятеро 15-річних підлітків, повідомляє агентство Reuters.

Усі вони були учнями однієї з гімназій міста.

Загиблі не змогли вибратися з кімнати, в якій виникла пожежа. Під час інциденту важкі опіки також отримав 26-річний співробітник цього закладу.

Повідомляється, що пожежники прибули всього через п’ять хвилин після початку пожежі, але їм знадобилося ще десять хвилин, щоб дістатися до підлітків всередині приміщення. На жаль, на той час було вже пізно рятувати людей.

Головною причиною загибелі підлітків пожежники називають відсутність способів евакуації людей з квест-кімнати. Зокрема, були відсутні будь-які можливості відкрити двері приміщення, де виникла пожежа.

За повідомленнями польських ЗМІ, власника закладу сьогодні заарештували. Постраждалого працівника квест-кімнати правоохоронці планують допитати.

Після трагедії в Кошаліні була розпочата перевірка всіх таких закладів у країні. Річ у тім, що відкриття квест-кімнат у Польщі не вимагало узгодження з пожежною службою.

Всього було перевірено 178 закладів. З них правилам безпеки не відповідали 129. 13 квест-кімнат були негайно закриті.

За словами прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, усі квест-кімнати з порушеннями будуть закриті.

Моравецкій повідомив, що розпорядився скласти звіт про 1,1 тис. подібних закладів по всій Польщі.

Міністр внутрішніх справ країни Йоахім Брудзинський закликав батьків повідомляти про всі помічені порушення правил безпеки в дитячих розважальних закладах.

«Санкції повинні бути суворими», — зазначає чиновник.

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