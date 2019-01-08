Адвокат рассказал, как контролируют свидетелей

Адвокат Ярослав Зейкан. Фото: lhs.net.ua

https://racurs.ua/n116584-advokat-rasskazal-kak-kontroliruut-svideteley.html

Racurs.ua

Адвокатскую технику в украинских вузах не изучают. Это навыки, приемы и средства, с помощью которых адвокат осуществляет защиту. Это все должно быть усвоено адвокатом. Об этом в интервью «Ракурсу» рассказал один из самых известных адвокатов Украины Ярослав Зейкан.

В качестве примера он привел принцип, о котором мало кто знает: если хочешь контролировать свидетеля, задаешь ему вопрос, а часть его ответа вкладываешь в новый вопрос и продолжаешь его уже новым вопросом. За рубежом это называется принципом цепочки или петли. Таким образом адвокат и прокурор контролируют свидетеля.

По словам юриста, есть много приемов, разработанных за границей, которые нынешние молодые адвокаты не знают, потому что их этому не учили. Например, прием внезапности, отвлечения внимания и прекращения лжи. Есть и комбинации из них.

«Это инструменты, которыми следует владеть, но адвокатов этому не учат. Некоторые доходят до этого сами. Но одно дело — дойти самостоятельно, а другое — четко знать, что есть такая технология», — подчеркивает Зейкан.

Вместе с тем он добавил, что по сравнению с 1960-ми годами судебная реформа дала немало положительного именно в обеспечении права на защиту. Например, четко расписано, какие доказательства являются недопустимыми, расписано право на перекрестный допрос, чего не было раньше. Предполагается, что значение для суда имеют только показания, полученные в суде.

Благодаря перекрестному допросу защиту и обвинение уравняли в правах, отмечает адвокат: «Если я допрашиваю свидетелей, то имею право на наводящие вопросы. Когда я допрашиваю своих свидетелей (это прямой допрос), я права на наводящие вопросы не имею, но имеет прокурор. Таким образом, этот прокурор тоже должен владеть техникой перекрестного допроса».