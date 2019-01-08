Адвокат розповів, як контролюють свідків

Адвокат Ярослав Зейкан. Фото: lhs.net.ua

https://racurs.ua/ua/n116584-advokat-rozpoviv-yak-kontroluut-svidkiv.html

Racurs.ua

Адвокатська техніка в українських вишах не вивчається. Це навички, прийоми та засоби, за допомогою яких адвокат здійснює захист. Це все повинно бути засвоєно адвокатом. Про це в інтерв’ю «Ракурсу» розповів один з найвідоміших адвокатів України Ярослав Зейкан.

Як приклад він навів принцип, про який мало хто знає: якщо хочеш контролювати свідка, ставиш йому запитання, а частину його відповіді вкладаєш у нове запитання і продовжуєш його вже новим запитанням. За кордоном це називається принципом ланцюжка або петлі. У такий спосіб адвокат і прокурор контролюють свідка.

За словами правника, є багато прийомів, розроблених за кордоном, які нинішні молоді адвокати не знають, бо їх цього не навчали. Наприклад, прийом раптовості, відволікання уваги і припинення брехні. Є й комбінації з них.

«Це інструменти, якими слід володіти, але адвокатів цього не вчать. Деякі доходять до цього самі. Але одне — дійти самостійно, а інше — чітко знати, що є така технологія», — наголошує Зейкан.

Водночас він додав, що порівняно з 1960-ми роками судова реформа дала й чимало позитивного саме в забезпеченні права на захист. Наприклад, чітко розписано, які докази є недопустимими, розписано право на перехресний допит, чого не було раніше. Передбачено, що значення для суду мають тільки ті показання, які одержані в суді.

Завдяки перехресному допиту захист і обвинувачення зрівняли у правах, зауважує адвокат: «Якщо я допитую свідків обвинувачення, то маю право на навідні запитання. Коли я допитую своїх свідків (це прямий допит), я права на навідні запитання не маю, але має прокурор. Отже, цей прокурор також повинен володіти технікою перехресного допиту».