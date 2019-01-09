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Ледяная горка из фекалий стала детским аттракционом в России. Фото: amur.info

Ледяная горка из фекалий стала детским аттракционом в России (ФОТО)

9 янв 2019, 17:36
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Ледяная горка из фекалий появилась в Амурской области России из-за не откачанных своевременно септиков.

Отходы жизнедеятельности, вытекшие из переполненных септиков, замерзли, образовав горку в селе Чигири Благовещенского района Приамурской области. Ледяная горка привлекла внимание детей, которые начали с нее кататься, сообщает «Российская газета».

Отмечается, что вытечка нечистот произошла по вине управляющей компании, на балансе которой находятся новостройки с переполненными септиками. Согласно данным единой диспетчерской службы, септики уже откачали.

Горка из фекалий в России. Фото: amur.info


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