Крижана гірка з фекалій стала дитячим атракціоном в Росії. Фото: amur.info

https://racurs.ua/ua/n116626-kryjana-girka-z-fekaliy-stala-dytyachym-atrakcionom-v-rosiyi-foto.html

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Крижана гірка з фекалій з’явилася в Амурській області Росії через не відкачані своєчасно септики.

Відходи життєдіяльності, що витекли з переповнених септиків, замерзли, утворивши гірку в селі Чигирі Благовіщенського району Приамурської області. Крижана гірка привернула увагу дітей, які почали з неї кататися, повідомляє «Российская газета».

Зауважується, що витік нечистот стався з вини керуючої компанії, на балансі якої знаходяться новобудови з переповненими септиками. Згідно з даними єдиної диспетчерської служби, наразі септики відкачали.