Два блокнота, три смартфона, 825 грн: в Винницкой области суд арестовал имущество депутата облсовета

Часть вещей, изъятых во время обыска в офисе депутата, фото: Управление Службы безопасности Украины в Винницкой области

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Апелляционный суд Винницкой области сегодня арестовал имущество депутата Винницкого областного совета Сергея Черноокого.

Депутат имеет статус свидетеля по уголовному делу о вымогательстве, сообщает портал «Судебная власть Украины».

Решением суда арестованы два блокнота, три смартфона, 825 грн, 66 сим-карт, шесть банковских карт, разрешение на право ношения и хранения оружия, копии паспортов и долговых расписок. Это имущество признано вещественным доказательством, теперь следствие установит, есть ли на нем следы преступления.

Вечером 27 декабря 2018 года винницкие правоохранители задержали трех человек, которых подозревали в вымогательстве взятки в размере 4 тыс. долл. США у местного предпринимателя.

Одним из задержанных был депутат областного совета.

В местном СБУ тогда заявили, что задержанные входили в состав группы, которая занималась «выбиванием» несуществующих долгов у предпринимателей, не гнушаясь для этого применением физической силы. Во время обыска в офисном помещении, которое принадлежало депутату, были изъяты деньги, долговые расписки и средства связи.

4 января винницкий суд наложил арест только на два телефона Черноокого. Несогласный с таким решением прокурор подал апелляционную жалобу.

Напомним, в июле 2018 года сотрудники СБУ провели ряд обысков в Виннице.