Два блокноти, три смартфони, 825 грн: на Вінниччині суд заарештував майно депутата облради

Частина речей, вилучених під час обшуку в офісі депутата, фото: Управління Служби безпеки України у Вінницькій області

https://racurs.ua/ua/n116801-dva-bloknoty-try-smartfony-825-grn-na-vinnychchyni-sud-zaareshtuvav-mayno-deputata-oblrady.html

Racurs.ua

Апеляційний суд Вінницької області сьогодні заарештував майно депутата Вінницької обласної ради Сергія Чорноокого.

Депутат має статус свідка в кримінальній справі про вимагання, повідомляє портал «Судова влада України».

Рішенням суду заарештовано два блокноти, три смартфони, 825 грн, 66 сім-карток, шість банківських карток, дозвіл на право носіння та зберігання зброї, копії паспортів і боргових розписок. Це майно визнане речовим доказом, тепер слідство встановлюватиме, чи є на ньому сліди злочину.

Увечері 27 грудня 2018 року вінницькі правоохоронці затримали трьох осіб, яких підозрювали у вимаганні хабара на суму 4 тис. дол. США в місцевого підприємця.

Одним із затриманих був депутат обласної ради.

У місцевому СБУ тоді заявили, що затримані входили до складу групи, яка займалася «вибиванням» неіснуючих боргів у підприємців, не гребуючи для цього застосуванням фізичної сили. Під час обшуку в офісному приміщенні, яке належало депутатові, були вилучені гроші, боргові розписки та засоби зв’язку.

4 січня вінницький суд наклав арешт лише на два телефони Чорноокого. Незгідний з таким рішенням прокурор подав апеляційну скаргу.

Нагадаємо, у липні 2018 року співробітники СБУ провели низку обшуків у Вінниці.