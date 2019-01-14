Константинопольский патриархат обнародовал текст томоса о предоставлении украинской церкви автокефалии

Оригинал томоса выполнен из пергамента, фото: twitter.com/andrii_sybiha

https://racurs.ua/n116806-konstantinopolskiy-patriarhat-obnarodoval-tekst-tomosa-o-predostavlenii-ukrainskoy-cerkvi.html

Racurs.ua

Вселенский патриархат сегодня обнародовал текст томоса о предоставлении украинской православной церкви автокефалии.

Соответствующий документ на трех языках — украинском, английском и греческом опубликован на сайте патриархата.

Несмотря на то, что патриарх Варфоломей подписал томос 5 января, а синод Вселенского патриархата — во время заседания 9 января, сам документ датирован 6 января 2019 года. Именно в этот день его торжественно передали руководителю Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию.

В тексте томоса отмечается, что украинская церковь получает автокефалию, поскольку Украина состоялась как политически независимое государство, церковные и светские руководители которой на протяжении трех десятилетий обращались в Константинополь с соответствующей просьбой.

Отмечается, что руководство украинской церкви получает все права и привилегии, которые полагаются автокефальной церковной власти. За Константинопольским патриархом остается право рассматривать апелляции духовенства и принимать безапелляционные судебные решения в соответствии с канонами вселенских соборов.

Украинская церковь должна упоминаться под именем «Святейшая Церковь Украины», ее юрисдикция ограничивается территорией нашего государства. Приходы украинской церкви, расположенные за рубежом, подчиняются Константинопольскому патриархату.

В тексте томоса, кроме церковных иерархов Константинополя, также упоминается митрополит Епифаний и президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, недавно во Вселенском патриархате заявили, что ПЦУ со временем может стать патриархией.