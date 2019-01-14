Константинопольський патріархат оприлюднив текст томосу про надання українській церкві автокефалії

Оригінал томосу виконано з пергаменту, фото: twitter.com/andrii_sybiha

https://racurs.ua/ua/n116806-konstantynopolskyy-patriarhat-opryludnyv-tekst-tomosu-pro-nadannya-ukrayinskiy-cerkvi-avtokefaliyi.html

Racurs.ua

Вселенський патріархат сьогодні оприлюднив томос про надання українській православній церкві автокефалії.

Текст відповідного документу, виконаний трьома мовами — українською, англійською та грецькою, опубліковано на сайті патріархату.

Попри те, що патріарх Варфоломій підписав томос 5 січня, а синод Вселенського патріархату — під час засідання 9 січня, сам документ датований 6 січня 2019 року. Саме цього дня його урочисто передали очільникові Православної церкви України (ПЦУ) митрополитові Епіфанію.

В тексті томосу зазначається, що українська церква отримує автокефалію, оскільки Україна відбулася як політично незалежна держава, церковні та світські керівники якої на протязі трьох десятиліть зверталися до Константинополя з відповідним проханням.

Наголошуєтьсь, що керівництво української церкви отримує усі права та привілеї, які належать автокефальній церковній владі. За Константинопольським патріархом залишається право розглядати апеляції духовенства та приймати безапеляційні судові рішення відповідно до канонів вселенських соборів.

Українська церква має згадуватися під іменем «Святіша Церква України», її юрисдикція обмежується територією нашої держави. Парафії української церкви, розташовані за кордоном, підкоряються Константинопольському патріархатові.

У тексті томосу, окрім церковних ієрархів Константинополя, також згадується митрополит Епіфаній та президент України Петро Порошенко.

Нагадаємо, нещодавно у Вселенському патріархаті заявили, що ПЦУ з часом може стати патріархією.