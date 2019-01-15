Ученые создали противозачаточный пластырь длительного действия

Противозачаточный пластырь с микроиглами разработали ученые. Фото: GoGetNews

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Противозачаточное средство в виде пластыря с микроиглами разработали ученые Технологического института штата Джорджии. Согласно их исследованиям, этот пластырь является универсальным противозачаточным средством длительного действия для женщин.

Новое противозачаточное средство уже было протестировано на животных. После однократного нанесения пластырь обеспечивал защиту от беременности в течение месяца, говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале Nature Biomedical Engineering, передает Naked Science.

Использование противозачаточного пластыря безболезненное. Микроиглы созданы из смеси биоразлагаемых полимеров и вводятся в организм без неприятных ощущений. Внутри микроигл находится противозачаточное средство левоноргестрел, которое поступает в организм при распаде микроигл.

Пластырь наносится на кожу в течение нескольких секунд, а его противозачаточного действия хватает по меньшей мере на месяц.

По словам ученого Марка Праусница, это противозачаточное средство разрабатывалось специально для женщин из развивающихся стран, где нет постоянного беспрепятственного доступа к здравоохранению. Поэтому женщины могут самостоятельно применять пластырь, не обращаясь за помощью к медработникам.