Главные новости за 15 января: заявление Ревы о подорожании газа, продление ареста украинским морякам и первое заседание Рады в 2019 году

Суд арестовал украинских военнопленных до 24 апреля. Фото: Фокус

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В Украине цена на газ для населения вырастет с 1 мая на 20%. За 1 тыс. куб. м. нужно будет платить 9,8 тыс. грн. Это решение предусмотрено соответствующим постановлением Кабмина.

Министр социальной политики Андрей Рева уточнил, что цена на газ для бытовых потребителей формируется по специальной формуле.

Лефортовский районный суд Москвы сегодня оставил под стражей двенадцать военнослужащих Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Таким образом плененные в Керченском проливе украинские моряки будут находиться в СИЗО до 24 апреля.

С новогодних каникул вернулась Верховная Рада. Народные избранники 15 января проводят пленарное заседание.

Народные депутаты проголосовали за основу и в целом за законопроект № 9102 «О внесении изменений в п. 3 раздела VIII «Заключительные положения» закона Украины «Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий». В документе отмечается о невозможности отмены моратория на незаконное выселение граждан из общежитий, которые строились до 1 декабря 1991 года.