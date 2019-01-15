Головні новини за 15 січня: заява Реви про здорожчання газу, продовження арешту українським морякам і перше засідання Ради в 2019 році

Суд арештував українських військовополонених до 24 квітня. Фото: Фокус

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В Україні ціна на газ для населення зросте з 1 травня на 20%. За 1 тис. куб. м. потрібно буде платити 9,8 тис. грн. Це рішення передбачене відповідною постановою Кабміну.

Міністр соціальної політики Андрій Рева уточнив, що ціну на газ для побутових споживачів формують за спеціальною формулою.

Лефортівський районний суд Москви сьогодні залишив під вартою дванадцятеро військовослужбовців Військово-морських сил Збройних сил України. Таким чином полонені у Керченській протоці українські моряки перебуватимуть в СІЗО до 24 квітня.

З новорічних канікул повернулася Верховна Рада. Народні обранці 15 січня проводять пленарне засідання.

Народні депутати проголосували за основу і в цілому за законопроект № 9102 «Про внесення змін до п. 3 розділу VIII «Прикінцеві положення» закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків». У документі наголошується про неможливість скасування мораторію на незаконне виселення громадян з гуртожитків, які будувалися до 1 грудня 1991 року.