Вчені створили протизаплідний пластир тривалої дії

Протизаплідний пластир із мікроголками розробили вчені. Фото: GoGetNews

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Протизаплідний засіб у вигляді пластиру з мікроголками розробили вчені Технологічного інституту штату Джорджія. Згідно з їхніми дослідженнями, цей пластир є універсальним протизаплідним засобом тривалої дії для жінок.

Новий протизаплідний засіб вже було протестовано на тваринах. Після одноразового нанесення пластир забезпечував захист від вагітності протягом місяця, йдеться в підсумках дослідження, опублікованих у журналі Nature Biomedical Engineering, передає Naked Science.

Використання протизаплідного пластиру безболісне. Мікроголки створені з суміші полімерів, яка розкладається, тож вводяться в організм без неприємних відчуттів. Усередині мікроголок знаходиться протизаплідний засіб левоноргестрел, який надходить в організм під час їх розпаду.

Пластир наноситься на шкіру протягом декількох секунд, а його протизаплідної дії вистачає щонайменше на місяць.

За словами вченого Марка Праусніца, цей протизаплідний засіб розроблявся спеціально для жінок із країн, що розвиваються, де немає постійного безперешкодного доступу до охорони здоров’я. Тож жінки можуть самостійно застосовувати пластир, не звертаючись по допомогу до медпрацівників.