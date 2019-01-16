Террористическое нападение на отель в Кении привело к гибели 15 человек (ФОТО)

В Найроби произошел кровавый теракт, фото — AFP

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В столице Кении Найроби неизвестные ворвались в отель, прогремело несколько взрывов.

В результате нападения на пятизвездочный отель в столице Кении Найроби погибли не менее 15 человек, сообщает ВВС.

Официально количество погибших пока не объявили, журналистам о 15 жертвах сообщили источники в полиции. Среди них есть гражданин США.

Нападение началось во вторник, 15 января. После обеда боевики подъехали в автомобиле в отель DusitD2, который расположен рядом с деловым районом столицы Кении.

Они обстреляли охрану и ворвались в отель. Террористы также бросали взрывчатку в припаркованные перед входом в гостиницу автомобили.

Полиция оцепила все здания комплекса и заявила, что контролирует ситуацию. Но уже через час в районе отеля слышались выстрелы и взрывы.

Такой же была ситуация по состоянию на утро среды, 16 января. Появились сообщения о том, что напуганные работники отеля забаррикадировались внутри. Часть гражданских все еще находится в комплексе, а некоторые из них отправляли сообщение родственникам.

Утром 16 января полиция доложила о спасении более 100 человек. В больницы с ранениями привезли примерно 30 человек.

Операция силовиков все еще продолжается, а судьба четырех террористов непонятна.

Ответственность за нападение взяла сомалийская исламистская организация «Аш-Шабаб». Эта исламистская группировка сражается против правительства Сомали, но также осуществляет теракты в других странах Восточной Африки.

Именно эти боевики в сентябре 2013 года устроили расправу в торговом центре в Найроби, в результате чего погибли 67 человек. В 2015 году исламисты убили 147 человек в колледже кенийского города Гарисса.