Терористичний напад на готель у Кенії призвів до загибелі 15 осіб (ФОТО)

У Найробі стався кривавий теракт, фото — AFP

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У столиці Кенії Найробі невідомі увірвалися до готелю, прогриміло кілька вибухів.

Унаслідок нападу на п’ятизірковий готель у столиці Кенії Найробі загинули щонайменше 15 людей, повідомляє ВВС.

Офіційну кількість загиблих поки не оголосили, журналістам про 15 жертв повідомили джерела у поліції. Серед них є громадянин США.

Напад почався у вівторок, 15 січня. По обіді четверо бойовиків під’їхали в автомобілі до готелю DusitD2, який розташований поруч із діловим районом столиці Кенії.

Вони обстріляли охорону та увірвалися в готель. Нападники також кидали вибухівку у припарковані перед входом до готелю автомобілі.

Поліція оточила всі будівлі комплексу і заявила, що контролює ситуацію. Але вже через годину в районі готелю чулися постріли та спорадичні вибухи.

Такою ж була ситуація станом наранок середи, 16 січня. З’явилися повідомлення про те, що налякані працівники готелю забарикадувалися всередині. Частина цивільних все ще перебуває у пастці в комплексі, а деякі з них відправляли повідомлення родичам зі схованок.

Уранці 16 січня поліція доповіла про порятунок понад 100 осіб. До лікарень із пораненнями привезли приблизно 30 осіб.

Операція силовиків все ще триває, а доля нападників незрозуміла.

Відповідальність за напад взяла сомалійська ісламістська організація «Аш-Шабаб». Це ісламістське угруповання, що воює проти уряду Сомалі, але й здійснює теракти в інших країнах Східної Африки. Саме ці бойовики у вересні 2013 року вчинили стрілянину в торговому центрі у Найробі, внаслідок чого загинули 67 людей. У 2015 році ісламісти вбили 147 людей у коледжі кенійського міста Гарісса.