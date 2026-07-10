Гана отримала гуманітарну допомогу від України, фото: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства

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Перший український агрохаб в Африці, створений у Гані в межах ініціативи Food from Ukraine, передав гуманітарну допомогу біженцям, які постраждали внаслідок нещодавніх повеней в столиці країни Аккрі.

Церемонія передачі допомоги відбулася 8 липня за участі Посольства України в Республіці Гана та Ghana Refugee Board. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Гуманітарну ініціативу реалізував Консорціум «Рідне» (Ridne Humanitarian Food Hub in Ghana) у партнерстві з українською громадою в Гані. До гуманітарної допомоги увійшли продукти харчування та предмети першої необхідності для сімей біженців, які постраждали від стихійного лиха, — розповіли у відомстві.

Тимчасовий повірений у справах України в Республіці Гана Іван Лукачук відзначив діяльність Консорціуму «Рідне» та вагомий внесок української громади в Гані, яка об'єдналася для допомоги постраждалим від повеней.