Ньямбура Ерік Мвангі прибув до РФ наприкінці 2025 року, фото: ГУР

Російські загарбники вчергове кинули у самовбивчий штурм іноземних найманців — цього разу групу громадян Кенії. Одного з них ідентифікував проєкт «Хочу жить».

Про це сьогодні, 23 квітня, повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Серед ліквідованих — громадянин Кенії Ньямбура Ерік Мвангі, 2003 року народження. Разом із трьома іншими кенійцями — Ванджіром Джозефом Камау, Карітхі Джоелом Нгуре та Кібетом Рональдом Кіпкуруї — він прибув до Ярославля 23−24 жовтня 2025 року, — розповіли у ГУР.

У ГУР зазначили, що в цей самий період прибули також кенійці, про ліквідацію яких повідомлялося на початку лютого — Омбворі Деніс Баґаку та Вахоме Сімон Ґітіту.

У Ярославлі громадяни Кенії підписали контракти та були направлені до навчального центру, де проходили підготовку лише півтора тижня.

Після цього Мвангі отримав посаду радіотелефоніста й був відправлений на фронт. Втім, за своєю спеціальністю він не служив — його перевели до штурмового підрозділу, — розповіли у ГУР.

Зазначається, що на початку року Мвангі залучили до штурмових дій у районі населеного пункту Борова на Харківщині. За попередніми даними, він загинув унаслідок удару українського міномета під час спроби подолати kill-зону.

Попри досягнуті домовленості кремля з окремими африканськими країнами щодо припинення вербування їхніх громадян, цей процес не зупинився та триває - встановлено персональні дані 2 965 громадян африканських країн, які уклали контракт зі збройними силами російської федерації, — наголошують.

До десятки країн, звідки походить найбільша кількість найманців, входять — Кенія, Єгипет, Камерун, Гана, Нігерія, Уганда, Алжир, Малі, Південний Судан та Південно-Африканська Республіка.

Станом на серпень 2025 року вже підтверджено загибель щонайменше 316 африканських найманців. Реальні втрати, ймовірно, є значно більшими, — зауважили у ГУР.

ГУР застерігає іноземних громадян від поїздок до РФ та будь-якої роботи на території держави-агресора: