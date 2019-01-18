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Ракурс
Экс-министра экологии Злочевского допросят в ГПУ. Фото: Новое Время

Экс-министра экологии Злочевского допросят в ГПУ

18 янв 2019, 14:47
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Экс-министра экологии Николая Злочевского вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру.

Бывший министр и владелец газодобывающей компании Burisma Holdings должен явиться к следователю департамента международно-правового сотрудничества ГПУ, сообщается на сайте ведомства.

В среду, 23 января, Злочевского планируют допросить в рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение и растрата имущества), ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств) Уголовного кодекса Украины.

Заметим, что статус Злочевского в вызове на допрос не указан.

Ранее сообщалось, что Соломенский райсуд Киева в июне 2018 года возобновил расследование дела экс-министра Злочевского. Речь шла о незаконной выдаче разрешений на использование недр компаниям, связанным с министром.

Источник: Ракурс


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