Екс-міністра екології Злочевського допитають у ГПУ. Фото: Новое Время

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Racurs.ua

Екс-міністра екології Миколу Злочевського викликали на допит до Генеральної прокуратури.

Колишній міністр та власник газодобувної компанії Burisma Holdings має з’явитися до слідчого департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ, повідомляється на сайті відомства.

У середу, 23 січня, Злочевського планують допитати у рамках кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 5 ст. 191 (привласнення та розтрата майна), ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів) Кримінального кодексу України.

Зауважимо, що статус Злочевського у виклику на допит не вказано.

Раніше повідомлялось, що Солом’янський райсуд Києва у червні 2018 року поновив розслідування справи екс-міністра Злочевського. Йшлося про незаконну видачу дозволів на користування надрами компаніям, пов’язаним з посадовцем.