В Лондоне рыба стала гиперактивной из-за кокаина. Фото: Зоогалактика

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Racurs.ua

Рыба в британской реке Темза стала гиперактивной из-за содержания кокаина в сточных водах.

Об этом говорится в результатах исследования Лондонского королевского колледжа, пишет The Times.

Были взяты пробы воды около британского парламента именно там, где в реку Темза впадают канализационные стоки. Ученые намеревались узнать, как употребление кокаина жителями Лондона и промышленные отходы влияют на поведение рыб. Также исследовали воду, которая попадала в очистные сооружения.

Ученые выяснили, что концентрация кокаина, кофеина и бензоилекгонина (вещество, которое образуется в результате метаболизма кокаина в организме человека) в водах Лондона примерно одинакова во все дни недели. В других городах оказалось, что концентрация увеличивается в выходные и уменьшается в будни.

В исследовании говорится, что Лондон является одним из главных потребителей героина, кокаина, метадона на территории всей Великобритании.

Увеличение концентрации кокаина в реке наносит непоправимый вред окружающей среде. Это повлияло на поведение речных угрей, они начинают быть гиперактивными.

Напомним, что у рыб обнаружили встроенный «фитнес-браслет».